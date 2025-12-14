Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık 2025 tarihinde söz konusu mandrada bulunan 70-80 civarında büyükbaş hayvanda, dünya genelinde uzun süredir görülen şap hastalığına ait semptomlar tespit edildi. Bunun üzerine hayvanlardan alınan numuneler, Türkiye Şap Enstitüsü’ne analiz edilmek üzere acilen gönderildi. Tahlil sonuçlarının 14 Aralık 2025 tarihinde alınmasının beklendiği bildirildi.

Yaşanan gelişmeler üzerine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm kurumların katılımıyla bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda bir dizi önemli karar alındı.

Teknik Komite Kuruldu, Giriş-Çıkışlar Kontrol Altında

Alınan kararlar kapsamında, Veteriner Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, ülkedeki üniversiteler ve alanında uzman isimlerden oluşan bir Teknik Komite kuruldu. Ayrıca, olası bulaş riskine karşı hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde tedbir amaçlı giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı açıklandı.

Pozitif Sonuç İhtimaline Karşı Aşı Hazırlığı

Numunelerin pozitif çıkması ihtimaline karşı da ön hazırlıkların tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu tedbirler sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan koordinasyon neticesinde , ilk etapta 200 bin doz şap aşısının temini için gerekli çalışmalar tamamlandı.

Tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvan popülasyonunun aşılanması amacıyla ekipler oluşturuldu.

Veteriner Dairesi ve Teknik Komite öncülüğünde, Hayvancılar Birliği ve hayvan yetiştiricileri bilgilendirildi, ayrıca alınacak tedbirleri içeren bilgilendirici broşürler hazırlandı.

İnsan Sağlığı İçin Risk Yok

Bakanlık açıklamasında, şap hastalığının insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, et ve süt ürünlerinin tüketilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı belirtildi.

Açıklamanın sonunda, alınan tüm tedbirlerin hayvancılık sektörünün korunmasına yönelik olduğu ifade edilirken, konuya ilişkin soruların Veteriner Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Teknik Komite tarafından yanıtlanacağı kaydedildi.