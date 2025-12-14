Boğaziçi köyünde mandıralarda bulunan büyükbaş hayvanlarda tespit edilen Şap hastalığı nedeniyle, İskele Belediyesi’nin de katılımıyla Lefkoşa’da ilgili kurumların iştirakiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler ivedilikle uygulamaya konuldu.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bu kapsamda Boğaziçi köyünde 3 adet kontrol noktası oluşturuldu, köye giriş ve çıkış yapan tüm araçların dezenfeksiyon halılarından geçirilmesi sağlandı. Kontrol noktalarında çadır kurulumu çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, tüm önlemler veteriner hekim koordinasyonunda yürütülüyor; Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, zabıta birimi ve ilgili tüm kurumlar sahada aktif görev yapıyor.