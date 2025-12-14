Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklamaları şöyle:

"Rum basınında, üçlü görüşme sırasında toplantı salonundan çıkıp Sn. Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptığıma dair haberler yer almış.

Normalde ciddiye almam ama bizde de sosyal medyada konuyla ilgili bazı paylaşımlar yapılmış. Şeffaflık ilkesi gereği söyleyeyim:

Evet ben de, Sn. Mehmet Dana da telefon görüşmeleri yaptık. İkimiz de, ortak metinde de görülebilecek olan Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi konusunda Lefkoşa Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Harmancı ile görüştük. İlk liderler görüşmesinde gündeme gelmemiş olan mesele esas itibarıyla belediyeler arasında görüşüldüğü için, metne yanlış bir şey yazılmasını istemedik.

Dileyenler Sn. Hristodulidis'ten veya Sn. Mehmet Harmancı'dan teyit edebilirler.

Bazı taktikler ve ezberler geride kalacak yavaş yavaş. Sabır, soğukkanlılık, şeffaflık ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Erhürman'dan Aralık ayının ilk haftasında yoğun temaslar...

Aralık ayının ilk yarısı yoğun geçti.

İsveç Büyükelçisi, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Maria Angela Holguin Cuellar ve Hahn görüşmeleri. Hristodulidis ile birlikte Kayıp Şahıslar Komitesi ziyareti ve Holguin Cuellar ve Hristodulidis ile üçlü görüşme.

Bu arada Strazburg'da Taşınmaz Mal Komisyonu ve mülkiyet ile ilgili görüşmeleri çok yakından takip ettik.

İçeride ve dışarıda yakından takip ettiğimiz başka gelişmeler de var elbette. Sonuçlar net biçimde ortaya çıktıkça onları da paylaşacağız.

Seçim öncesinde ve sonrasında hangi temas ve görüşmeleri, hangi çerçevede yapacağımızı söylemişsek o çizgide devam ediyoruz, edeceğiz.

Görüştüğümüz ve yaptığımız her şeyi şeffaf biçimde halkımızla paylaştık. Fazlasıyla yoğun geçen bu dönemin ardından yüz yüze de paylaşacağız. Ve tabii ki bundan sonraki gelişmeleri de aynı şeffaflıkla paylaşmaya devam edeceğiz."