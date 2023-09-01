Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

31.08.2023 tarihinde, Gemikonağı’nda L.D.C.A.(K-26)’nın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terzi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.