Les Ambassadeurs Hotel’de 23 Aralık 2025 tarihinde, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde personele yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim programına otel yönetiminin de katılım göstermesiyle, iş sağlığı ve güvenliğinin kurum genelinde ortak bir sorumluluk anlayışıyla ele alındığı vurgulandı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde; yangın güvenliği, ilk yardım uygulamaları ve acil durum tahliye prosedürleri konularında personele detaylı bilgiler aktarıldı. Yönetim kadrosunun da sürece dâhil olmasıyla, çalışanların ve yöneticilerin olası riskler karşısında doğru, hızlı ve bilinçli şekilde hareket edebilme yetkinliklerinin artırılması amaçlandı.

Les Ambassadeurs Hotel yetkilileri, iş sağlığı ve güvenliğini yalnızca yasal bir zorunluluk olarak değil, kurumsal yönetim anlayışının ve sürdürülebilir hizmet politikasının temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti. Bu doğrultuda, hem çalışanların hem de misafirlerin güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenli aralıklarla sürdürüleceği ifade edildi.