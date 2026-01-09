Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Şefik Karabardar, olayın detaylarını aktardı. Polis, 1 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde bulunan “Jack Amca” isimli markette devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin, zanlıya kimlik kontrolü yapmak istediği sırada zanlının polise mukavemet gösterdiğini belirtti. Bunun üzerine zanlının makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini kaydeden polis, yapılan üst aramasında zanlının giymekte olduğu siyah renkli deri ceketin sağ cebinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 35 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.