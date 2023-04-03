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CTP KKTC-TC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü değerlendirdi!

İthal ürünlerde 18 numunede 17 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Tarım Dairesi nden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

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