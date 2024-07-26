Basın Kartı Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki pek çok alanda olduğu gibi Kıbrıs Türk basınına yönelik de “kirlilik ve yozlaşma” şikayetlerinin yoğunlaştığına işaret edildi.

“Bu nokta tüm kurumlardan beklentimiz; Sarı Basın Kartı'na saygı gösterilmesidir” denilen açıklamada, Sarı Basın Kartı'nın ülkede basın alanında örgütlü tüm kurumların temsilcilerinden oluşan Basın Kartı Komisyonu tarafından şeffaf, titiz ve demokratik bir süreç sonunda verildiğine işaret edildi.

Uluslararası alanda referans kabul edilen Basın Kartı organizasyonunun, basın kartı başvuru sürecini açıklıkla ilan ederken, değerlendirmesini de yasal bir tüzük çerçevesinde yaptığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Komisyon temsilcilerinin tümü basın örgütlerimiz tarafından seçilmiş isimlerdir. Sarı Basın Kartı'nın kimlere verildiği açıklıkla ilan edildiği gibi basinkartikomisyonu.org kurumsal adresinden de online olarak takibi mümkündür.

Basın Kartı Komisyonu tarafından yasal olarak Sarı Basın Kartı'na sahip olanların isimleri basinkartikomisyonu.org üzerinden görülebilir.

Sarı Basın Kartı evrensel kriterlere uyumlu olarak mesleği, sorumluluğu, eğitimi ve deneyimi ayrıca tüm yasal hakları 'gazetecilik' olarak kayıtlarda yer alan kişilere verilmektedir.

Tüm kurumların basınla ilgili toplantı, iletişim ve süreçlerinde Sarı Basın Kartı'nı referans kabul etmesi, hem mesleki disiplin hem de etik açısından önemli bir açılım sağlayacaktır.

İfade özgürlüğü elbette her bireyin en temel hakkıdır; hassasiyetimiz gazeteciliğin mesleki itibarına saygıdır. Basın Kartı Komisyonu tarafından kontrol ve takdim edilen Sarı Basın Kartı'na saygı, ilkeli ve etik gazeteciliğe saygıdır.

Basın Kartı Komisyonunu oluşturan örgütler: “K.T Gazeteciler Birliği, KT Gazeteciler Cemiyeti, KT Spor Yazarları Derneği, Haber Kameramanları Derneği, Dış Basın Birliği.”