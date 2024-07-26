Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak yaşadığı İngiltere’nin başkenti Londra’da yayınlanan Türkçe gazeteler Rum tarafının bazı tutuklamalar yapması üzerine yaşanan gelişmelere sayfaları arasında yer vermeye başladılar. Londra Gazette, Olay, Avrupa ve Hürriyet gibi gazeteler konu ile ilgili haberlere yer verirken Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) tarafından yayınlanan bildiriyi ise İngilizce ve Türkçe olarak yayınlandı.

Londra’daki gazetelerin İngiliz makamları tarafından da dikkatle izlendiğini belirten basın çevreleri, bu ilginin devamının sağlanması halinde konunun resmi çevrelerin dikkatini çekeceğine emin olduklarını belirtiyorlar ve konu ile ilgili yapılan diplomatik temasların buna benzer yayınlarla desteklenmesinin önemini vurguluyorlar.

Yakın geçmişte yaşanan seçimlerin Londra’da yaşayan Türk toplumunun siyasi potansiyelini ortaya koyduğunu belirten siyasi çevreler ise bu potansiyelin uygun yöntemlerle kullanılması halinde İngiliz siyasetinde etkili olunabileceğini belirtiyorlar.

Ekonomik Örgütler Platformu tarafından geçen hafta yayınlanan duyuruda Kıbrıs’taki mülkiyet sorununun uluslararası hukuk bakımından ne anlam ifade ettiği anlatılmış ve sorunun Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla veya kapsamlı çözümle sonuca ulaştırılabileceği, Rum tarafınca yapılan tutuklamaların bu sorunu çözemeyeceği gibi adadaki gerginliği de artıracağı duyurulmuştu.

Londra’daki Türk basını, sayfaları arasında, EÖP tarafından yayınlanan duyuru gibi Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın basında yayınlanan görüşlerine de yer verdi. Esendağlı, Kıbrıs Türk basınında da yayınlanan demecinde, Rum tarafının tutumunun hukuki olmadığını anlatmıştı.