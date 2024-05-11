Polisin operasyonlarla ilgili açıklaması şöyle:

10.05.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.C.İ.(E-20), A.A.D.(E-20), Ş.M.(E-20), H.E.K.(E-20), İ.A.(E-20) ve İ.B.M.(E-25)’nin üzerlerinde ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 1 kilo, 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Gazimağusa'da uyuşturucu!

10.05.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından F.Ö.(E-27)’nun üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.