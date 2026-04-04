Şölende kukla tiyatro gösterisi, çocuk korosu ve hiphop dans gösterisi yer aldı.

Parkta kurulan etkinlik alanında çocuklar oyunlar, eğlenceli aktiviteler ve tiyatro gösterileriyle keyifli anlar yaşarken, aileler de bu atmosfere ortak oldu.



Şenlik kapsamında sahnelenecek tiyatro oyunları Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de çocuklarla buluşacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde, LTB Sınırlarında bulunan devlet anaokulu, kreş ve ilkokullarındaki 5 yaş ve üzeri öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte okuldan alınarak YDÜ AKKM'ye götürülecek, burada bir oyun izledikten sonra tekrar okullarına geri getirilecektir. 4-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Çocuk Tiyatrosu Şenliği'ne Türkiye'den İstanbul Şehir Tiyatroları, Manisa Şehir Tiyatrosu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu çocuk oyunları ile katılacak. Bunun yanında K.T.Devlet Tiyatroları'nın ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun da yeni çocuk oyunları çocuklarla buluşacak. Okullarla yapılan iş birliği kapsamında binlerce öğrenci erken yaşta tiyatronun büyüsüne kapılacak.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, etkinlikte yaptığı konuşmada günün güzel ve güneşli geçtiğini belirterek, çocukların geleceğinin de aynı şekilde aydınlık ve güzel olması temennisinde bulundu. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yaklaşık 50 yıldır tiyatro kültürü oluşturduğunu ifade eden Harmancı, uzun süredir hayalini kurdukları çocuk festivalini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.