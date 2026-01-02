Bunlar da ilginizi çekebilir

Yerli ürünlerde ise, alınan 6 numunenin 5’i temiz çıkarken, Gazimağusa sakini Hasan Deniz’e ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi üzerine ürün imha edildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda ithal ürünlerden alınan 35 numunenin 34’ü temiz çıkarken, Onbaşı İşletmeleri Ltd.’ye ait kivide limit üstü bitki koruma ürünü saptandı. Söz konusu ürün, firmanın talebi doğrultusunda menşeine iade edildi.

