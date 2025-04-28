Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı, Cemaller okudu.

Başkan, sanık Orhan Boçkır’ın 9 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00'de Metehan Kara giriş kapısı doğuya bakan oto park yeri içerisinde yürürken şüpheli görülerek, üzerinde yapılan aramada dıştan streç naylona sarılı 4 ayrı paket halinde yine streç naylonlara sarılı ağzı çıtçıtlı naylon poşetler içerisinde yaklaşık 108 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Başkan, sanığın üzerinde bulunan sigara paketi içerisinde uyuşturucu geliri olan bin 200 euro bulunarak, emare alındığını belirtti. Başkan, mahkemeye sunulan olgu ve emareler ışığında, sanığı “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal, Alma ve Tasarruf” suçlarından mahkum ettiklerini açıkladı.

Uyuşturucu suçlarının gün geçtikçe yaygınlaşan ve toplumda endişe yaratan suçlardan olduğuna vurgu yapan Başkan, sanığı, oy birliği ile bir yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.