Güzelyurt Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24 Mayıs 2025 tarihinde Güzelyurt sanayi bölgesinde yapılan kontrolde zanlının tespit edildiğini ve muhaceret kontrolünde 352 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, zanlı ile ilgili ihraç işlemlerinin yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.