Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"Sn. Hristodulidis "Crans Montana'da kaldığımız yerden başayalım"dan, "5 maddelik yol haritası"na, oradan da Kıbrıslı Türklerin "Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönmesi çağrısı"na geçmiş!

İmkanın ve aklın sınırlarının dışında "fantastik fikirler" havada uçuşuyor. NATO üyeliğinden tutun da, İngiliz üsleri meselesine, oradan Türkiye'nin kendisini tanımasına kadar!

Kafalar bayağı karışmış anlaşılan!

Bu kadar tutarsız, dayanaksız ve ciddiyetsiz sözün arka arkaya sıralanması ancak aklı izne çıkaran bir tür paniğin eseri olabilir herhalde!

Bir de, "1821'in öğretilerine dayanarak vatanı yeniden birleştirecekmiş" Sn. Hristodulidis! Ciddiye alıp değerlendirmek için vakit harcamaya değmez gerçekten!

Tarihten ders çıkarmak istiyorsa Sn. Hristodulidis, o kadar gerilere değil, 2004'e, 2017'ye baksın! Çok gerilere gitmek bayağı bir baş döndürüyor anlaşılan!

Biz halkımızın aklıyla, iradesiyle, ciddiyetle ve tutarlılıkla buradayız. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyuyor. Aynısını dilerim!"