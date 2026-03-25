Gönyeli'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün saat 20.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sonucu M.K’nın (E-38) tasarrufunda yaklaşık 75 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve 5 gram ağırlığında da kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin de destek verdiği operasyonda bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.