Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler, engelli bireylerin yaşamın her alanında aktif yer alabileceğine dikkat çekerken, toplumsal dayanışma ve birlikte yaşam kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Program kapsamında: • 11 Mayıs Pazartesi günü saat 17:00’de Lefkoşa Bedesten’de “Engelsiz İzler – Engelsiz Yaşam Evi Sergisi” açılacak. • 12 Mayıs Salı günü saat 09:30’da Girne Lord’s Palace Hotel’de “Sevginin En Güçlü Hali – Anneler Buluşması & Kahvaltı” etkinliği düzenlenecek. • 13 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00’te Lapta Chill Beach Restaurant’ta “Hayata Karış! Engelsiz Eğlence” etkinliği gerçekleştirilecek. • 14 Mayıs Perşembe günü 12:00-17:00 saatleri arasında Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü otoparkında “Birlikte Üretiyoruz – 2. Geleneksel Şenlik & Kermes” yapılacak. • 15 Mayıs Cuma günü saat 10:00’da Mağusa Bandabulya’da “İlham Veren Eller – İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Sanat Sergisi” sanatseverlerle buluşacak.

