Polis açıklamasına göre olay, 9 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Hasan Barbaçolli Sokak’ta meydana geldi. Trafik kazası sonrası yaşanan tartışmada A.K. (K-26) ile Z.K. (E-61), N.S. (E-23) ile tartıştıkları sırada olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı.

A.K.’nin, trafik kazasıyla ilgili soruşturma yapan polis memurunun yüzüne yumruk vurup darp ederek görevinden men ettiği, ayrıca polis memurunun gözlüğünü kırarak hasara uğrattığı belirtildi.

Z.K.’nin ise olaya müdahale eden başka bir polis memurunu iterek darp edip görevinden men ettiği kaydedildi.

Olay sonrası A.K. ile Z.K. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.