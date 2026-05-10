Polis açıklamasına göre, 9 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında D.N.’nin (E-24) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aramada ayrıca uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet öğütücü ile uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen pipo da emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.