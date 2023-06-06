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Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın programına konuk olarak İlk Evim Projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gürcafer, yaşanan barınma ihtiyacının ise toplu konut projeleri ile çözülebileceğini söyledi…

“İlk Evim projesi ekonomiyi canlandırmak amaçlı”

İlk Evim Projesi'nin Merkez Bankası tarafından özel bir faizle ayrılan kaynağın ilk konutunu alacak olanlara belli kriterler çerçevesinde verilecek özel bir kredi olduğunu anlatan Gürcafer, bunun sınırlı bir proje olduğunu kaydetti.

Vatandaşların konut ihtiyacını karşılayacak esas projenin Sosyal Konut Projesi olduğunu dile getiren Gürcafer, İlk Evim Projesinin daha çok ekonomiyi canlandırma amaçlı olduğunu kaydetti.

Gürcafer, şöyle devam etti:

"Satılmayan evler vardır mesela anlaşırız, fiyatları aşağıya indiririz. İlk Evim Projesiyle verilecek kredi sayesinde hem evin satışını sağlar ekonomiyi canlandırırız, hem de insanımızı uygun bir şekilde konut sahibi yaparız. İlk Evim Projesi budur. Bizim esas odak noktamız Sosyal Konut Projesidir. İlk Evim Projesi bu yaraya tam olarak merhem olmaz"

"10 Bin civarında vatandaş konut sıkıntısı çekiyor"

10 bin civarında vatandaşın konut sıkıntısı çektiğini kaydeden Gürcafer, Sosyal Konut Projesi ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelinen son aşamayı da anlattı.

Gürcafer, şöyle dedi:

"Sosyal Konut projesiyle ilgili 5 yıldır çalışıyoruz. "İnsanlarımızın konut ihtiyacını nasıl karşılarız?" sorusundan yola çıktık. Yapılan çalışmalar sonucu Sosyal Konut Projesinde sona gelindi. Bunun bir kaç bacağı var. En önemli bacak devlet bacağıdır. Çünkü araziyi verecek olan devlettir. İnşaat sektörünün vergileri vardır. Devlet bunlardan da feragat ettiği zaman, bizim de kurduğumuz kooperatifle insanların altından kalkacağı bir rakam çıkacak ortaya."

"Sosyal Konut Projesini kırsala yaymayı düşünüyoruz"

Sosyal Konut Projesini kırsala yaymayı düşündüklerini belirten Gürcafer, "Değirmenlik, Serdarlı, Mesarya, Karpaz mesela... Şehrin içine yapılmayacak Sosyal Konutlar, bu kez diğer yap-sat sektörünü olumsuz etkilersiniz. Örneğin şehre 5 Kilometre mesafede diyeceğiz sosyal konutlar için. Geçmiş sosyal konut projeleri başarısız oldu. Şehrin göbeğinde yapıldı.

"Bir nevi kendi TOKİ'mizi kuruyoruz"

"Bir nevi kendi TOKİ'mizi kuruyoruz" diyen Gürcafer, devlete külfet olmadan, insanların da alım gücüne hitap ederek Sosyal Konut Projesini hayata geçirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Devletin yüzde 40'lık inşaat vergisi almadığı, araziyi de verdiği takdirde Sosyal Konut rakamları çok aşağıya düşecek diyen Gürcafer, ihtiyaçlı herkesi ev sahibi yapmak istediklerini söyledi.

"Bazı yapılarımız 5 şiddetinde bir depreme dayanamayacak durumda"

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Gürcafer, "Kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Depremden sonra bu aciliyet de teşkil ediyor. Bazı yapılarımız 5 şiddetinde bir depreme dayanamayacak durumda" ifadelerini kullandı.

Yüksek kiralar... Gürcafer: Ekonomiyi düzeltirseniz, bu sorunu çözersiniz

Bahar Sancar'ın yüksek kiralarla ilgili sorusu üzerine Gürcafer, şunları kaydetti:

"Kirayla ilgili yasal düzenleme yaparak ve üst limit koyarak bu sorunu çözemezsiniz. Türkiye'de de böyle bir çalışmayla bu sıkıntı çözülemez. Bu ekonominin kötü gittiği dönemde ortaya çıkan sorunlardır. Ekonomiyi düzeltirseniz, bu sorunu çözersiniz. 'Ben 10 bin liranın üzerine kira alamazsın" dediğim anda ya adam kiralamayacak ya da iki farklı sözleşme yapacak. Esas odaklanılması gereken barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik köklü çözüm getirmek. Öğrenci buraya geliyorsa bu koşulları göze alarak gelecek. Ben nasıl İngiltere'ye gönderiyorsam çocuğumu göze alarak gönderiyorum. İngiliz hükümetine 'bu kiralar ne?' diyebilir miyim? Bizim de önceliğimiz kendi insanımızdır."

Gürcafer: Odaklanmamız gereken gelirleri artırmaktır

Ara seçimlerin ülkeye 35 milyon TL'ye mal olmasını da değerlendiren Gürcafer, "Anayasa böyle emrediyorsa yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı. "Odaklanmamız gereken gelirleri artırmaktır" diye devam eden Gürcafer, şunları söyledi:

"Paraya ihtiyaç olduğu zaman işte "ek mesaileri kesin ya da bu harcamaları yapmayın" deniyor. Böyle bir yere varamayız. Bunlar rutin ihtiyaçlardır. Sınırsız harcama yetkisi verin demiyorum. Mali bir disiplin sağlayın. Devlette esas sorun harcamalarmış gibi gösterilse de esas sorun gelirlere odaklanılmamasıdır. Tam gün eğitim için, sağlık için, alt yapıyı düzenlemek için ve daha birçok şey için paraya ihtiyaç vardır. Nereden alacağız bu parayı? Türkiye'den mi? Yok... Kendi gelirlerimizi artıracağız. Dünyaya bakın. Bazı şeyleri yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunlar basit şeyler. Bütün teşvikleri gözden geçirmeniz lazım."

"Silkelenip kendimize gelmeye ihtiyacımız var"

"Ülke olarak silkinip kendimize gelmemiz gerekir" diyen Gürcafer, 'Ben hükümet olsam işin uzmanı 50 kişiyi toplar, bir odanın içerisine kapatırım. 'Bu ülkenin 10 yıllık sosyo-ekonomik kalkınma planını yapmadan bu odadan çıkmayın' derim. Bir kaynak ayırıp, donanımlı insanlardan oluşan bir ordu kuracaksınız. Ben diğer ekonomik örgütlere bu çağrıyı yaptım. Herkes yapılması gerekenin bu olduğunun farkında. Yeter ki bunu yapalım. Arkası çorap söküğü gibi gelir" ifadelerini kullandı.

"Yabancılara verilen vatandaşlıklara çok dikkat edilmeli"

Yabancılara konut ve arazi satışını da değerlendiren Gürcafer, "Yabancılara konut satarak ülke yabancılaşmaz, arazileri yabancılara satarak ülke yabancılaşır" diyerek yabancılara arazi satışının 1 dönümle kısıtlı olduğunu bu noktada da vatandaşlıklara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Yabancıların vatandaş yapılarak sınırsız arazi alma hakkına sahip olduğunu dile getiren Gürcafer, 'bu noktada kendi ülkenizin çıkarlarını göz etmeniz gerekmektedir. Verilen vatandaşlıklara dikkat edin' ifadelerini kullandı.