Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Suç gelirini aklama, irtikap, rüşvet alma”, "rüşvet talep etme, “rüşvet teklif etme", “görevi kötüye kullanma”, "kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu" ve "kanunsuz ateşli silah tasarrufu" suçlarından tutuklanan Hüseyin Cahitoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı bir milyon nakit teminat yatırması ve 5 kefilin ikişer milyon TL kefalet senedi imzamalsı,yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada iki gün ispat_vucut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verildi