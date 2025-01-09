Koop-Süt Yönetim Kurulu, halkın temel besin kaynaklarından biri olan sütün fiyatında önemli bir indirim kararı aldı. 11 Ocak 2025 Cumartesi gününden itibaren 1 litrelik Koop-Süt ürününün fiyatı 4,50 TL indirimle 49 TL olarak belirlendi.

Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu indirim, halk sağlığını ön planda tutarak yapılan istişareler neticesinde alınmıştır. Hükümetin ilgili bakanlıkları ile yapılan görüşmeler, üretimi artırmayı ve üretim maliyetlerindeki düşüşü tüketiciye yansıtmayı amaçlamaktadır. Koop-Süt Yönetim Kurulu'nun bu kararı, sütün erişilebilirliğini artırarak vatandaşların daha sağlıklı beslenmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir” dedi.

Öztürk, “Bu yeni fiyatlandırma ile 11 Ocak 2025 Cumartesi günü itibariyle, 1 litrelik Koop-Süt ürününü 49 TL'ye satın alabileceksiniz. Bu indirim, süt tüketimini teşvik ederek, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan sütün herkes tarafından daha ulaşılabilir olmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.