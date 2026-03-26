Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Türk askerinin çekilmesini isteyen Rum lider Hristoduludis’i sert bir dille eleştirdi ve “Türk askeri sizin İsrail gibi bizi katletmenizi engelliyor” dedi.

Gülbahar yazılı açıklamasında, “ Türk askerinin Kıbrıs’ta kalmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin , Türkiye’nin güvencesinde bir

Türk Devleti olarak yaşamaya devam edeceğini” kaydetti.

Aziz Gülbahar, “ yetersizliği , güçsüzlüğü nedeniyle aşağılık kompleksi yaşadığı belli olan Rum liderin kendisini Türkiye’nin muhatap kabul edeceğini zannetmesi ise trajikomik bir durum olarak niteledi.”

Milli Mücadele Vakfı Başkanı açıklamasında şunları belirtti:

“Bölgemizde milyonlarca insanın göçmen durumuna düşmesine, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüz binlerce kişinin ölümüne neden olant ırkçı İsrail Başbakanı Netenyahu’nun dostu, ona Güney’de askeri olanaklar yaratan faşist Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türk askerinin adadan çekilmesini bir anlaşma için şart olarak öne sürmesi yeni ve şaşırtıcı değildir.

Açıktır ki, Türk askeri Hristoduludis ile onun zihniyetindeki Rum-Yunan liderlere İsrail’in Filistinlilere, İranlılara, Lübnanlılara yaptığı gibi KıbrısTürkü’nü katletmesini engelliyor.

Açıktır ki,Hristoduludis ve dostları Kıbrıs Türklerini Filistinliler gibi katliama tabi tutmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok edip adayı Helen hegemonyasına sokabilmek için önlerindeki yegane engelin Anavatanımız Türkiye ve Türk askeri olduğunu gayet iyi biliyorlar.

Bunun içindir ki Kıbrıs’taki Türk askeri varlığı ile Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’ne sağladığı , özgürlük, egemenlik, güvenlik garantisini sıfırlamayı kendileri için başlıca hedef olarak belirlemiş durumdadırlar.

Ancak Hristoduludis hayalperestine, bu haddini bilmeze hatırlatmak isteriz ki Türk askerini Kıbrıs’tan sökmek, çıkarmak, Kıbrıs Türkü’nü güvencesiz bırakmak için ne kendilerinin ne Yunanistan’ın ne de dostlarının gücü, yüreği yetmez.

Kıbrıs Türkleri şaşkın Rum liderinin iddia ettiği gibi Türkiye’nin kurbanı değil, Rumların Helenizm uğruna, kurban etmek, toplu mezarlara gömülmek istenen Kıbrıs Türklerinin kurtarıcısı, özgürlük ve egemenliklerinin yegane güvencesidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı üstünde Türk’tür ve Türk kalacaktır.

Bu, Kıbrıs Türküyüm diyen herkesin düşüncesidir ve asla değişmeyecektir.

Orta Doğu’da yaşanan ve tüm dünyayı tedirgin eden İran–ABD–İsrail savaşı devletlerin güvenlik kaygılarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Böylesi bir konjonktürde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta üstlendiği barışı güvenlik rolünü sorgulamak Rum liderliğinin ne derece sığ görüşlü olduğunun da göstergesidir.

Yetersizliği , güçsüzlüğü nedeniyle aşağılık kompleksi yaşadığı belli olan Rum liderin kendisini Türkiye’nin muhatap kabul edeceğini zannetmesi ise trajikomik bir durumdur.

Kendisi ve yönetiminin muhatabı ister kabul etsinler ister etmesinler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhurbaşkanı veya diğer yetkilileri, kurumları ve organlarıdır.

Rum lider hayallerle vakit harcayacağına bir an önce aklını başına toplamalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini idrak etmeli, bizimle işbirliği yapma, Türkiye’nin sempatisini kazanma yoluna gitmelidir.

Aksi takdirde o da diğer hayalperest, barış düşmanı, faşist Rum liderleri gibi tarihin çöplüğüne gidecektir.”