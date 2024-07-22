Müracaatçılar, hafta sonu da dahil olmak üzere “3,4 ve 5 Ağustos’ta” 08.00-16.00 saatleri arasında Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden temin edecekleri “başvuru formunu” doldurup, eklenecek evraklarla birlikte Polis Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürlüğü Personel ve Özlük İşleri Şubesi’ne şahsen başvuru yapacak.

- Asgari ücretin yüzde 25’i oranında burs alacaklar

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, bir yıl İngilizce dil hazırlık eğitimi olmak üzere toplam beş yıllık eğitimde, aranan koşulları taşıyan ve yapılacak sınavlarda başarılı olan 8’i erkek ve 2’si kadın olmak üzere toplam 10 öğrenci, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından seçilerek Türkiye'deki Polis Akademisi'ne eğitime gönderilecek.

Öğrenciler, her yılın ocak ayında geçerli olan asgari ücretin yüzde 25’i oranında ve eğitim-öğretim dönemi süresince mezun olana kadar her ay burs alacak.

- Eğitimi tamamlayan mezunların iş garantisi olacak

Eğitimi tamamlayan mezunların, Polis Genel Müdürlüğü kadrolarında iş garantisi olacak.

Bir yıl İngilizce dil hazırlık eğitimi olmak üzere toplam beş yıl öğrenim görecek öğrencilerin eğitim boyunca masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Mezun olmadan sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple akademiden ayrılan veya ilişiği kesilenler ile mezun olduktan sonra aday adayı olarak atanmayı kabul etmeyenler öğrenim masraflarını ödemekle yükümlü olacaklar.

- Askerlik yükümlülüğünden muaf olacaklar

Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi’nden mezun olacak olan erkek adaylar, askerlik yükümlülüğünden de muaf olacak.

Mezunlar, “Polis Çavuşu” aday adayı olarak atandıkları tarihten itibaren, 10 yıl hizmet yapmadan çekildikleri takdirde veya kendi kusurları nedeniyle polislikle ilişkilerinin kesilmesi halinde, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek ve zorunlu hizmet sürelerinin geriye kalan kısmı ile orantılı olarak öğrenim masraflarını ödemek zorunda olacak.

- “Polis Çavuşu” olarak atanacaklar

Mezun olanlar, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından 8’inci dereceye “Polis Çavuşu” aday adayı olarak atanacak.

Aday adayı olarak atananlar, altı aylık veya Polis Örgütü Planlama Kurulu’nun uygun göreceği bir süre intibak eğitimi için Polis Okulu’na sevk edilecek.

- Aday numaraları müracaatçılara SMS yolu ile bildirilecek

Aday numaraları başvuru süresi bittikten sonra en kısa sürede müracaatçılara SMS yolu ile bildirilecek.

Yapılacak tüm sınavların saati ve müracaatçıların sınava gireceği yerler ve sıra numaraları sınav tarihinden önce Polis Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi http://www.polis.gov.ct.tr adresinde yer alan duyurular kısmında aday numarası ile duyurulacak.

Duyurunun yapıldığı müracaatçıların cep telefonlarına SMS yolu ile gönderilecek. Müracaatçılara ayrıca yazılı sınav çağrısı yapılmayacak.

- Başvuru için aranan koşullar

Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi’ne başvuru için aranan koşullar şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak. Bekar olmak. (Nişanlı, evli veya dul olmamak. Bu koşul öğrenim süresince de aranacaktır.) Trafikle ilgili herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış olmak, diğer herhangi bir suçtan ise mahkum olmamış olmak. Herhangi bir okuldan ahlak veya disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak. 1 Ekim 2024 tarih itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak. 22 yaşından gün almamış olmak. Hakkında herhangi bir suçtan yasal kovuşturma bulunmamak. Öğrenim masraflarının geri ödenmesi ile ilgili olarak bir kefil göstermek. Liseyi, münhale başvurduğu yıl veya bir önceki yıl bitirmiş olmak. 2023 veya 2024 yıllarında Üniversite Giriş Sınavı Alan Yeterlilik Testi’nin herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil) en az 240 puan almış olmak. Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını Polis Genel Müdürlüğü tarafından sevk edileceği Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamış olmak. Vücut ölçüleri boy itibariyle erkeklerde 168 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye olmadığına dair kendi beyanını gösterir imzalı belge vermek. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak. Yukarıdaki bentlerde sayılmadığı halde Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi tarafından aranacak diğer koşulları taşımak.”

- Başvuru için gereken evraklar

Başvuru için gereken evraklar ise şöyle açıklandı:

“Çipli KKTC Kimlik Kartı (10 rakamlı kimlik numarasından oluşan aslı ve fotokopisi) veya normal kimlik kartına sahip olanların, normal kimlik kartları yanında 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren alınmış olan ve üzerinde 10 rakamlı kimlik kartı numarası bulunan bir doğum kayıt belgesini de ibraz etmeleri gerekmektedir. Doğum şahadetnamesi. (Aslı) Mezun olduğu okul diploması veya KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış kopyası. 4x6 santimetre ebadında iki adet fotoğraf. Üniversiteye giriş puanını gösteren belge. İlçe Polis Müdürlükleri’nden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler."