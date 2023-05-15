Dr. McGarey, ABD merkezli CNBC web sitesinde yayınlanan bir makalede, pek çok insanın gereksiz stres hissettiğini, daha mutlu insanların artık işlerine yaramayan şeyleri veya deneyimleri ne zaman arkalarında bırakacaklarını bildiklerini açıkladı. Bu bağlamda “Hayat aynı konuları tekrar tekrar düşünmek için çok kısa. Bu kendi kendine işkencedir” ifadelerine yer verdi.

Şarku’l Avsat’ın CNBC’den aktardığı habere göre tecrübeli doktor “Hayatım boyunca bana sağlık ve mutluluk getiren alışkanlık, yeni ilişkiler, kariyer yolları veya projeler kurma yeteneğim oldu” dedi.

Bunu sadece ayağa kalkıp hareket ederseniz yapabilirsiniz.

Evde veya mahallede dolaşırken biraz müzik dinleyin. Yürürken vücudunuzun özgürce hareket etmesine izin verin hatta biraz dans bile edebilirsiniz.

1- Hayatınızdaki bir engel tanımlayın

Bu bir arkadaşlık, profesyonel bir çaba, bir düşünme biçimi veya küskünlük olabilir. Vücudunuza bu engeli hissettirin.

2- Bu engeli elinizde tutabileceğinizi hayal edin

Bunu avucunuzun içinde hissedin, elinizi gerin ve sıkın.

3- Bırakın gitsin

Hala hareket ederken, elinizi önünüzde, avuç içi yukarıda, parmaklarınız bitişik olacak şekilde tutun. Ardından parmaklarınızı hafifçe açarak bırakın. Bu noktada ‘Önemli değil’ diye düşünebilir veya bunu söyleyebilirsiniz. Engelin parmaklarınızın arasından kayıp gitmesine izin verdiğinizde, hayatın içinizde aktığını hissetmek için bir dakikanızı ayırın.

Herkes pişmanlıkla karşı karşıya kalır. Ancak önemli olan soru “Buna ne kadar dayanmalıyız?” sorusu.

“Geçmişte ne tür hatalar yaptınız bilmiyorum ama o sırada elinizdekilerle yapabileceğinizin en iyisini yaptığınızı düşünüyorum. Kendinizi pişmanlık içinde yaşarken bulursanız, onu yakalamaya çalışın. İşler daha iyiye mi gitti? Öyleyse, minnettar olun! Pişmanlığınızla ilgili komik olan bir şey mi var? Öyleyse, gülün! O zamandan beri yeni bir şey öğrendin mi? Öyleyse, şu anda bildiklerinizin tadını çıkarın ve onu elinizden geldiğince ifade edin! Pişmanlığınızı bırakmak için elinizden geleni yapın. Kendinizi affedin ve eğer zorundaysanız da hayatınıza devam edebilmek için başkalarından sizi affetmelerini isteyin.”