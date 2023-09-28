Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Sıla Topbaş zanlı hakkındaki olguları aktardı.

Polis, 24 Eylül 2023 tarihinde saat 07.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelen Suriye uyruklu N.T'nin 4 gün önce Türkiye Mersin'den küçük bir tekne ve11 kişi ile birlikte bilmedikleri bir sahilden KKTC'ye giriş yaptıklarını anlattığını ve ülkesine gönderilmek için yardım talep ettiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını, serbest kalması halinde yasal olmayan yollardan KKTC'den kaçabileceğini belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığına vurgu yaparak, tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



