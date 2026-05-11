Polislerden bazılarının ciddi suçlarla itham edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, 2025 yılı sonlarında Başsavcılığa iletilen dosyayla ilgili Başsavcı'nın beş kişi aleyhinde cezai kovuşturma başlatılmasına karar verdiğini kaydetti.

Haberde geriye kalan polisler aleyhinde ise disiplin kovuşturması yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu polisler aleyhinde "küçük düşürücü muamele, yasadışı tutuklama, saldırı" gibi ciddi suçlamalar bulunduğunu yazan gazete, 2025'te vatandaşların polislerle ilgili 355 şikâyette bulunduğunu da kaydetti.

Vatandaşların polisler aleyhinde "şiddet kullanma, kötü muamele, kötü davranış veya görevi kötüye kullanma" ile alakalı şikayetlerde bulunduğunu belirten gazete, 355 şikâyetten 127’sinin araştırılması için soruşturma memurları atanmasına karar verildiğini ekledi.