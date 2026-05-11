Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Buse Bağrıkara, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazayı aktardı.

Polis, zanlının LC 833 plakalı salon aracı çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde güneydoğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde kullandığı sırada, orta refüjde bulunan “U dönüşü yapılmaz” levhasına rağmen trafik işaretlerine uymayarak dönüş yapmaya çalıştığını söyledi. Bu esnada aynı istikamette soldan ikinci şerit içerisinde seyreden K.A.S. yönetimindeki ZV 856 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldiğini belirtti.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade eden polis, yapılan ilk müdahalenin ardından sürücüye “sol köprücük kemiği ve uyluk kemiği kırığı” ile “akciğer sönmesi” teşhisi konulduğunu ve ortopedi servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, LC 833 plakalı araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını, kazada araçta yaklaşık 60 bin TL, motosiklette ise yaklaşık 50 bin TL hasar meydana geldiğini söyledi.

Motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile alınacak ifadeler bulunduğunu ifade ederek mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.