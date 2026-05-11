AB Komisyonu, İlerici Sosyalist ve Demokratlar İttifakı (S&D) Başkan Yardımcısı Yannis Maniatis’in ilgili sorusuna yazılı yanıt verdi.

Alithia gazetesi, AB Komisyonu’nun Kıbrıs’taki enerji altyapılarına ilişkin net bir tutum sergilediğini ve Türkiye ile KKTC arasında öngörülen elektrik kablo projesine AB’nin finansman sağlamasının söz konusu olamayacağını açıkladığını iddia etti.

Gazete, Komisyonun yanıtta Türkiye ile KKTC arasında döşenmesi öngörülen elektrik kablo projesinin “karşılıklı ilgi projeleri arasında yer almadığını” belirttiğini de yazdı. AB’nin yanıtta “Great Sea Interconnector (GSI)” projesine yönelik tam destek belirttiğini kaydeden gazete, proje için AB’den 657 milyon euro finansman sağlandığını hatırlattı.

Gazete, AB Komisyonu’nun, “Türkiye Elektrik Enerjisi Dağıtıcısına” gönderdiği mesajda, Türkiye’nin “Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatör Ağında” (ENSTO-e) gözlemci statüsünde bulunduğunu ve AB’deki tüm idarecilerle iş birliği yapmayı taahhüt ettiğini hatırlattığını öne sürdü.

Gazete, bu hatırlatmayla Türkiye’ye, “her türlü bağlantı girişiminin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dağıtım ağı idarecisinin onayını gerektirdiği” mesajının verildiği yorumunda da bulundu.

Bu gelişmeleri yorumlayan Yannis Maniatis ise GSI projesinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Habere göre Maniatis, “AB’den Türkiye’ye yönelik sert bir uyarı daha elde etmeyi başardıklarını" ileri sürerek, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın da GSI projesini, sözde güncelleme çalışmaları nedeniyle geciktirmekten artık vazgeçmeleri gerektiğini” ifade etti.

Maniatis, söz konusu projenin AB Komisyonu tarafından altı kez değerlendirildiğini, her seferinde de ekonomik, teknik ve jeopolitik açıdan faydalı bulunduğunu da savundu.