Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin Girne’de evinde cansız bedeni bulunan Ala Sholeh’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Y.S'nin ‘‘Dikkatsizlik tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklandığını anımsattı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, 20 Nisan tarihinde 112 Acil servisten Mercan Sokak’ta bir kadının evinde ölü olduğuna dair ihbar alındığını ve bölgeye gittiklerini söyledi. Polis, 21 Nisan tarihinde Lefkoşa Hastanesi Morgunda Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından Sholeh’e yapılan otopside darp ve cebir izine rastlanmazken, sağ akciğerinde ve boynunda kanama tespit edildiğini ifade etti. Polis, şüphe üzerine Y.S'nin mahkeme emri ile tutuklandığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten Özmüezzin yapılan sorgulamada 112’ye ilk ihbarın sabah saat 07.10’ yapıldığını ilerleyen soruşturmada zanlı Y.S'nin sokakta tanımadığı bir şahsın telefonundan arayarak ihbar verdiğini adresi tam anlatmadığı için sağlık ekiplerinin evi bulamadan bölgeden ayrıldığını kaydetti. Polis çavuşu Özmüezzin zanlının bu kez saat 08.50’de 112’ye ikinci ihbarı yaptığını ve adresin bulunduğunu ifade etti. Gerçekleşen otopside birtakım şüpheler üzerine zanlının soruşturma maksatlı tutuklandığını kaydeden Özmüezzin, DNA örnekleri için tırnak ve kan örnekleri alındığını kaydetti. Polis zanlının verdiği ilk beyanda olay günü sabah 07.00’de Barış Parkında yürüyüşte olduğunu ifade eden zanlı Y.S'nin incelenen kamera görüntülerinde aynı saatlerde Sholeh’in evinde olduğunun tespit edildiğini belirtti. Özmüezzin, zanlı ve Sholeh’in olay günü kıyafetlerinin yanı sıra tırnak doku örneği alındığını, DNA raporlarının hızlı bir şekilde hazırlanması için yazışmaların yapıldığını ve sonuçların beklendiğini kaydetti. Sholeh’in otopsi yapılmadan 26-30 saat önce öldüğünün tespit edildiğini kaydeden Özmüezzin Türkiye’den raporların beklendiğini ifade etti. Sholeh’in kaldığı apartmanın kamera görüntülerinin de incelendiğini kaydeden Özmüezzin, bir çok çevre şahadeti de aldıklarını ifade etti.

Polis Çavuşu, izlenen görüntülerde zanlının aracını park ederek Sholeh’in kaldığı daireye girdiğini, kadının yaşadığını, yaşanan gelişmeler sonrası 112 Sağlık ekibinin aranması halinde Sholeh’in yaşayabileceğine dikkati çekti. Gelecek olan raporlarda soruşturmanın seyrinin değişebileceğini kaydeden Özmüezzin zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 150 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı 3 kefilin 1’er Milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut şartlarıyla serbest bırakılmasına emir verdi.