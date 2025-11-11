Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olguları aktardı. Polis, 31 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; zanlının tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında kokain ile 2 gram hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçtan bir sabıkası olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.