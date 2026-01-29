Metehan geçiş noktasının genişletilmesi projesinin tamamlanmasına ilişkin düzenlenen etkinlik, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Başkanı Khassim Diagne ve iki liderin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Projenin tamamlanmasına yaklaşılması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Başkanı Khassim Diagne, Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín adına açıklamalarda bulundu.

Etkinlik, günlük hayatın kolaylaştırılmasına yönelik iş birliği ve güven artırıcı önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Metehan geçiş noktasındaki yaya bölümünde gerçekleştirilen törende Diagne’ye, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelaou ve diğer yetkililer eşlik etti.