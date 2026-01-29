Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 02 Ocak, saat 11.00 sıralarında, Gönyeli’de bir şahıs tarafından ATM cihazından para çekildikten sonra cihazda unutulan kredi kartı, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından bulunup alınarak, çalındı.

Çalınan kredi kartından, bin TL akaryakıt alışverişi de yapıldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, olayda zanlı olarak görülen L.Z.(E-53) Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.