Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin verdiği kararı Yargıç Soytaç okudu.

Soytaç, sanığın Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan yargılandığını söyledi.

Yargıç Soytaç, sanığın 12 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi uzun süre tasarrufu ettiğini belirtti.Sotyaç, aynı operasyonda sanığın 2 yaşındaki çocuğunun annesinin de yakalandığını ve yargılanarak,

5 yıl hapse mahkum edildiğini hatırlattı.

Sanığa ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden Soytaç, çocuğunun annesini suça çekmesini, 12 kilo gibi yüklü miktarda uyuşturucu tasarruf etmesini aleyhinde değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç, uyuşturucu suçlarının yaygınlığına değinerek, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç Sotyaç, sanığı 9 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Narkotik ekipleri 11 Kasım 2020 tarihinde Lefke, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, toplam 16 kilo uyuşturucu ele geçirirken, 7 kişiyi tutuklamıştı. Tutuklanan sanıklardan Godlove Agbor Baiye Ako, ülkeye Ercan Havalimanı’ndan ithal edilen uyuşturucunun 12 kilosunu tasarruf etmiş ve uzun süre saklamıştı.