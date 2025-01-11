Politis ve diğer gazeteler, manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdikleri haberlerinde, başta “A tipi” grip olmak üzere RSV ve Corona virüs salgınının Güney Kıbrıs’ta ciddi boyutlara ulaştığını, hastanelere yoğun başvuru olduğunu yazdılar.

Gazete, 2025 yılının ilk haftasında A tipi gripten 4 kişinin hayatını kaybettiğinin kesinleştiğini belirtirken hastanelerde 98 kişinin yatarak ve 12 kişinin de yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktardı.

Devlet hastanelerinde doluluk oranının yüzde 90’ı geçtiği belirtilen haberde Rum yetkililerin hakla, doktorlarıyla istişare halinde kendi önlemlerini almaları çağrısında da bulundukları vurgulandı.