Haravgi gazetesi, Rum Veteriner Dairesi yetkilisi Sotiria Yeorgiadu’nun yaptığı açıklamaya göre, düne kadar yaklaşık 23 bin küçükbaş hayvan ile bin 712 büyükbaş hayvanın itlaf edildiğini ve itlaf sürecinin devam ettiğini yazdı.

Aşılamaların devam ettiğini ve yoğun denetimlerin, testlerin ve temas takibinin sürdüğünü belirten gazete, şap virüsünün havadan değil, özellikle insanlar ve eşyalar üzerinden taşındığını kaydetti.

Avrupa Birliği “rescEU” programını devreye soktu

Gazete, bir diğer haberinde ise, Avrupa Birliği’nin (AB), Güney Kıbrıs’ın talebi üzerine, AB Sivil Koruma Mekanizması’nın bir parçası olan, afetlere karşı ek koruma sağlayan ve AB tarafından finanse edilen “rescEU” stratejik acil durum rezervini devreye soktuğunu yazdı.

Haberde, “rescEU” mekanizması aracılığıyla Güney Kıbrıs’a dezenfektan, kişisel koruyucu ekipman, maske ve benzeri ihtiyaçların gönderilerek, şap hastalığının yayılmasının önüne geçilmesinin destekleneceği kaydedildi.