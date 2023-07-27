Lefkoşa ve Güzelyurt’ta meydana geldiği iddia edilen cinsel istismar ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.K, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının, 2021 ve 2023 yılları arasında Lefkoşa ve Güzelyurt’ta ikinci evliliğinden şu an 12 yaşında olan üvey kızına karşı çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, olayın polisin bilgisine 23 Temmuz 2023 tarihinde geldiğini ve alınan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, müştekinin mesele ile ilgili olarak ilk şikayetini birlikte yaşadığı kız kardeşine yaptığını belirtti.

Polis, müştekinin ifadesinin sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde alınmış ve bu alınan ifadenin birçok teyit ve tekzibinin yapılmasının gerektiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak müşteki ve iki kız kardeş ile annenin korumaya alındığını belirtti.

Polis, zanlının Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak üzereyken tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıya ait 5 telefonun emare alındığını ve içindeki video ile ses kaydının incelenmesi gerektiğini anlattı.

Polis ayrıca yapılan telefon incelemesinde kullanmış olduğu telefon hattı üzerinde bulunan WhatsApp üzerinden müşteki kızın telefonunda bulunan WhatsApp hattına cinsel içerikli mesajlar attığının tespit edildiğini de mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Mustafa Mahan, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve tanıklara etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.