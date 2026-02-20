Lefkoşa’da meydana gelen “çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı, şiddet kullanma tehdidi" suçlarından tutuklanan 28 yaşındaki O.O mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İsmet Yeşildal olguları aktardı.

Polis, 19 Şubat 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa’da Fuat Mustafa Sokak üzerinde bulunan isimsiz apartmanın araba park yeri içerisinde kendisine sorduğu soruya cevap vermediği gerekçesiyle 12 yaşındaki kız çocuğuna hitaben "Bir şey söylemezsen seni öldürürüm" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, çocuktan sosyal hizmet görevlileri eşliğinde alınan ifadede 2025 yılı Haziran ve Ağustos ayları içerisinde zanlının derslerine yardımcı olması için evine gelen çocuğa hitaben birçok kez "Seni seviyorum, seninle evlenmek istiyorum" deyip, üç kez yanağından rızası olmaksızın öpmek suretiyle çocuğun cinsel istismarında bulunup cinsel saldırı suçunu işlediğinin öğrenildiğini kaydetti.

Polis, 2026 Şubat ayı içerisinde yine evine gelen çocuğa hitaben birçok kez "Seni seviyorum, seninle evlenmek istiyorum" deyip bir kez dudağından rızası olmaksızın öpmek suretiyle çocuğun cinsel istismarında bulunup cinsel saldırı suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının suçunu itiraf eder nitelikte gönüllü bir ifade verdiğini açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.