Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Öjen Açıkada mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Sıkandar Zaman’ın Pakistan uyruklu M.K ile Nijeryalı J.A ile onları kişi başı 120 euro karşılığında Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaştığını söyledi.

Polis, 21 Kasım 2023 tarihinde S.Z'nin M.K ve J.A'yı aracına alıp, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyrettikleri sırada Yonca kavşağında yakalandıklarını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlılardan M.K'nın gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirti.

Polis, zanlı S.Z hakkında insan tacirliği, M.K ile J.A hakkında ise bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, insan kaçaklığı ile ilgili zanlı S.Z'nin suç ortakları olabileceğini ifade etti. Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.