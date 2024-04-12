Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Nisan 2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrolde zanlının 27 Aralık 2020 tarihinden itibaren toplamda bin 202 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı.

Polis, aynı gün Muhaceret Şubeden yapılan araştırmada zanlının KKTC'ye 28 Ekim 2020 tarihinde 60 günlük vize ile girdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının KKTC'deki statüsü ile ilgili İçişleri Bakanlığından araştırma yapılacağını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.