sanıklar hakkındaki kararı ağır ceza heyeti başkanı Melek Esendağlı okudu.

Başkan, 15 Temmuz 2024 tarihinde saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, ülkeye giriş yapan Batuhan Ulugünal’ın kullanımındaki akülü tekerlekli sandalye içinde 3 adet Glock marka 9 mm çapında tabanca ve 3 adet boş şarjör, adet boş şarjör ve 30 adet 9 mm çapında canlı mermi, 2 ayrı paket halinde dıştan streç naylona sarılı içten gazete ve poşet içerisinde muhafaza edilen bir kilogram ağırlığında Methamphetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini kaydetti. Başkan, yapılan soruşturmada sanıkların tabanca ve uyuşturucuyu Mersin Taşucu’ndan teslim aldıklarını kaydetti.

Başkan, sanıkların Türkiye’deki bir şahsın yönlendirmesiyle 7 ayrı seferde ülkeye toplam 23 kilogram metamfetamin, 984 gram hintkeneviri, 3 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 30 adet canlı mermi ithal ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Başkan, sanıkların ülkeye ithal ettikleri uyuşturucu ve silahları yine Türkiye’deki şahsın yönlendirmesiyle tanımadıkları şahıslara teslim ettiklerini kaydetti.

Sanıkların ülkeye soktuğu uyuşturucunun en tehlikeli türlerden olduğunu belirten başkan, miktarın da külliyatlı olduğunu söyledi. Sanıkların para karşılığında getirdikleri her uyuşturucu için kilo başına bin Euro aldıklarını itiraf ettiklerini kaydeden başkan, Ulugünal’ın engelli olduğunu, anne Müjde Taşer’in, oğlunun sağlık durumu nedeniyle çalışamadığını, sanıkların maddi sıkıntıdan dolayı suç suçları işlediklerini söylediklerini aktardı.

Başkan, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaşan, gençleri ve toplumu tehdit eden suçların başında geldiğini, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan, tüm olguları, sanıkların aleyhine ve lehine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 12’şer yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.