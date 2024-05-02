Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 09.00’da Ercan Havalimanında M.B'nin valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde 26 pakette 13 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, M.B'nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi Tayvan’dan siyahi bir şahıstan aldığını, KKTC’ye ismini bilmediği bir şahsa teslim edeceğini söylediğini, bu iş karşılığında ise valizi teslim edince 5 bin euro alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu M.B'nin ülkeye gelmesi için uçak bileti alan, havaalanında taksi gönderen zanlı Z.B'nin ise 29 Nisan 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Akyar Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçerken tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı.

Polis, Z.B'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, M.B'yi tanımadığını ve ilgisi olmadığını öne sürdüğünü açıkladı.

Polis, M.B'nin ifadesinde KKTC’de kalacağı yeri Z.B'nin ayarladığını, biletini aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, M.B'nin telefonunda yapılan incelemede Z.B ile irtibatının tespit edildiğini, kalacağı yerin fotoğrafını attığını gördüklerini açıkladı.Polis memuru, yaptıkları araştırmalar sonucu Z.B'nin Akyar Sınır Kapısına götürmek için taksi tuttuğu belirlenen O.S'nin de tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Z.B'nin sınır kapısında tutuklanması üzerine Güney Kıbrıs’a gitmekten vazgeçtiğini açıkladı.

Zanlının 29 Nisan akşamı Gazimağusa’daki evinde tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının telefonunda inceleme yapılmak istendiğini ancak şifreyi polise vermediğini belirtti.

Polis memuru soruşturmanın devamı için telefon kayıtlarının önem arz ettiğini ancak Z.B'nin telefonunu sıfırladığını, O.Z'nin ise şifresini vermeyerek, telefonunun bozulduğunu öne sürdüğünü açıkladı.

Zanlıların tutuklu bulunduğu süre içerisinde birçok kişinin sorgulandığını, 6 kişiden ifade alındığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin de analize gönderildiğini söyledi. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.