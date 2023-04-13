Hava, parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Dairenin ön görüsüne göre bugün hava mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyredecek. Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Öte yandan denizlerimizdeki havanın ise parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Denizlerimizde rüzgârın güney ve batıdan 3 ile 5, yer yer 6 kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor.

Denizlerimizin orta, yer yer kaba dalgalı olması ön görülürken tahmini dalga yüksekliği ise 1 ile 2 yer yer 2,5 metre yüksekliğinde olacak. Deniz mesafesindeki görüşün iyi, yağış anında orta olması bekleniyor.