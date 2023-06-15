13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanık Cenk Çakmak’ın hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

30 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayın kararını Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya okudu.

Ozankaya, akrabası olan 13 yaşındaki kız çocuğunu Boğazköy’deki evine bırakmak için Lefkoşa’dan alan sanığın araç içerisinde kız çocuğunu istismar ettiğini aktardı.

Olaya ilişkin detayları paylaşan Ozankaya, sanığın kız çocuğuna ‘Neler hissettin bana mesaj at’ dediğini de kaydetti.

Ozankaya, kız çocuğunun eve girer girmez babasını aradığını ve ardından olayın annesine aktarıldığını ifade ederek, sanığın suçlamaları kabul etmediğini fakat davayla ilgili incelenen tüm kanıtlar ile mahkemeye sunulan tüm olguların titizlikle incelendiğini, sanığın yargılandığı suçları işlediğine kanaat getirildiğini belirtti.

Yargıç, tüm olgulara değindikten sonra sanığı 5 buçuk yıl hapse mahkum ettiklerini söyledi.