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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis, zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis, kız çocuğunun olayı bir yıl sonra rehber öğretmenine anlatması sonrası olayın polise yansıdığını anlattı.

Polis, zanlı A.B’nin bir yıl önce kız kardeşinin 13 yaşındaki kız çocuğuna cinel saldırıda bulunmakla methdaldar olduğunu belirtti.

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