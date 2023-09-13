Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Ebrar Kiriş olguları aktardı.

Polis, 9 Eylül 2023 tarihinde, Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde 14 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandığını söyledi.

Tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı. Tutuklulardan bir kısmının aylardır KKTC'de ikamet izinsiz olduğu belirtilirken, bir kısmının ise yıllardır ülkede kaçak durumunda olduğu belirtildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, yabancı uyruklu 14 zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.