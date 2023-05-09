Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 140 bin 111 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu KKTC’de, seçmenler hafta içi ve hafta sonu Lefkoşa ve Gazimağusa’daki sandıklarda oy kullanabildi.

Seçmenler, 09.00-21.00 saatleri arasında, 16’sı Lefkoşa’da ve 7’si Gazimağusa’da olmak üzere 23 sandıktan herhangi birinde oy kullanabiliyor.

Oy verme merkezleri, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa’da ise Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı olarak belirlendi.

14 Mayıs’taki seçimler için KKTC’deki Türkiye vatandaşı seçmenlerin oy kullanması için bugün son gün.

Güzelyurt'ta ise 29 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci 1 Mayıs'ta sona ermişti.

Oy verme işleminin bitmesinin ardından oylar ve seçime dair evraklar, Nakil Komisyonu ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderilecek.