Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında, Hamitköy’de sakin 14 yaşındaki İlhan Sovmunadov’un kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında, Hamitköy’de sakin 14 yaşındaki İlhan Sovmunadov’un kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor.
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