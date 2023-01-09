Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında, Hamitköy’de sakin 14 yaşındaki İlhan Sovmunadov’un kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor.