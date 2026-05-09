Girne’de Turgut Tahsin Sokak üzerinde 09 Mayıs 2026 tarihinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, D. C. (K-29) 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 739 V plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Ziya Rızkı Caddesi’ne giriş yaptı.
Bu sırada aynı cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden MA (E-50) yönetimindeki RK 756 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan RK 756 plakalı araç, yolun solunda bulunan demir trafik konilerine de çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, AA 739 V plakalı araç sürücüsü D. C., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapma suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.