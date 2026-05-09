Denetimlerde en fazla ihlal, 106 sürücünün yasal hız sınırını aşması nedeniyle tespit edildi. Ayrıca 8 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 3 sürücünün ise ehliyetsiz ve sigortasız şekilde trafiğe çıktığı belirlendi.

Polis raporuna göre diğer ihlaller arasında; 10 sigortasız araç kullanımı, 5 sürüş sırasında cep telefonu kullanımı, 17 emniyet kemeri takmama, 8 muayenesiz araç kullanımı, 18 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanımı ve 18 trafik levha ile işaretlerine uymama suçu yer aldı.

Bunun yanında 3 sürücünün kamu taşıma işletme izni kurallarını ihlal ettiği, 3 aracın tehlikeli yük taşıdığı, 1 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı ve 2 motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık takmadan araç kullandığı tespit edildi. Diğer trafik suçlarından ise 100 sürücü rapor edildi.